Tutti per Ribera oltre i colori politici | la candidata sindaca Maria Rosaria Provenzano racconta la sua visione per una realtà efficiente

La dirigente scolastica che ha deciso di mettersi in gioco per tentare di guidare la città delle arance spiega motivazioni, idea di squadra e il suo progetto La sua candidatura a sindaca di Ribera annunciata ieri ufficialmente sui social è una "scelta maturata nel tempo, frutto di riflessione e confronto". Dirigente scolastica, Maria Rosaria Provenzano porta con sé un bagaglio di competenze amministrative, gestionali e umane che intende mettere al servizio della città. Ha l'appoggio di Fratelli d'Italia e di una parte del Pd, parlando con AgrigentoNotizie definisce il suo "senza colore politico", fondato su efficienza, partecipazione e concretezza.

