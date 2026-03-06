Tutte le trame dei Pasdaran per favorire Mojtaba Minacce ai soldati americani

Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno effettuato telefonate di pressione ai soldati americani, cercando di influenzare il loro atteggiamento, e sono state rivelate trame di funzionari iraniani volte a favorire l’elezione di Mojtaba Khamenei. Le comunicazioni e le attività sono state registrate e rese note, evidenziando gli sforzi dei pasdaran per sostenere la candidatura del figlio del leader supremo.

Il regime diviso sul nuovo leader ma non sul nemico: "Gli Usa invadono? Disastro per loro" Telefonate di pressione dalle Guardie delle Rivoluzione per spingere a favore dell'elezione di Mojtaba Khamenei. Proteste e minacce di invalidare il voto da parte dei suoi oppositori. L'elezione del secondogenito del defunto ayatollah Ali Khamenei come nuova Guida Suprema dell'Iran - che dovrebbe essere annunciata ufficialmente in queste ore dalle autorità di Teheran, ma è trapelata martedì da fonti interne tramite Iran International - tiene in piedi il sistema teocratico a Teheran, ma non senza mugugni, divisioni e intimidazioni da parte dei Pasdaran, i principali sponsor di Khamenei junior. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

