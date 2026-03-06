Tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie Salis | I patti vanno rispettati

La sindaca di Genova ha annunciato che richiederà un incontro urgente con il commissario regionale e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per discutere sulla situazione del tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie. Salis ha sottolineato che i patti devono essere rispettati e ha confermato l’intenzione di affrontare la questione nel prossimo confronto.

La sindaca di Genova chiede un incontro urgente con il commissario e presidente della Regione Marco Bucci e con l’amministratore delegato di Autostrade La sindaca di Genova Silvia Salis ha fatto sapere che chiederà un incontro urgente con il commissario e presidente della Regione Marco Bucci e con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia per fare il punto sul tunnel subportuale. Il motivo è quanto emerso nelle ultime ore durante la commissione comunale dedicata al tunnel subportuale, in estrema sintesi, nel progetto attualmente in gara non è prevista l’uscita verso via delle Casaccie e Madre di Dio, ma è stato spiegato che è... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Tunnel subportuale, resta il nodo dell’uscita in centro. “Tavolo su fondi e Sopraelevata”Nel progetto che andrà a gara non è prevista la connessione a Madre di Dio, servirebbe la demolizione di un pezzo di Aldo Moro. Tunnel subportuale, nel progetto in gara non c’è l’uscita di Madre di DioNel progetto del tunnel subportuale di Genova attualmente in gara non è prevista l’uscita verso via delle Casaccie e Madre di Dio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tunnel subportuale. Temi più discussi: Tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie, Salis: I patti vanno rispettati; San Benigno, attivata la nuova linea ferroviaria: avanti il Tunnel Subportuale senza fermare l’intermodalità del porto; Tunnel subportuale, uscita Madre di Dio fuori dal progetto a gara: studi in corso ma manca la copertura dei costi; Tunnel subportuale, nel progetto a gara non c’è l’uscita di via delle Casaccie: opera fuori dal quadro economico. Tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie, Salis: I patti vanno rispettatiLa sindaca di Genova chiede un incontro urgente con il commissario e presidente della Regione Marco Bucci e con l’amministratore delegato di Autostrade ... genovatoday.it Tunnel subportuale, uscita Madre di Dio fuori dal progetto a gara: studi in corso ma manca la copertura dei costiCommissione a Palazzo Tursi. Fine assegnazione lavori prevista il 19 novembre. Residenti Foce preoccupati per l’impatto del cantiere ... primocanale.it Tunnel subportuale di Genova: non è finanziato il collegamento con via delle Casacce x.com In commissione consiliare sul tunnel subportuale è emerso che nel progetto esecutivo messo a gara il 23 gennaio non compare il collegamento con via delle Casaccie e via Madre di Dio, presente invece nel preliminare del 2022. Per il Pd è un nodo decisivo - facebook.com facebook