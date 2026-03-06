Tunnel subportuale e uscita mancante il sub commissario | Aspi sta studiando soluzioni

Da genovatoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sub commissario per il tunnel subportuale, Carlo De Simone, ha dichiarato che la società responsabile sta valutando diverse soluzioni, dopo le polemiche sollevate riguardo all’uscita mancante e alla presenza di un tratto di tunnel senza uscita. La questione è stata discussa durante un’audizione presso la V commissione consiliare del Comune di Genova, in cui sono stati affrontati i problemi emersi durante le fasi di progettazione e costruzione dell’opera.

"Lo scorso 5 febbraio - ricorda De Simone - la struttura commissariale ha chiesto alla sindaca Silvia Salis di conoscere e confermare i nominativi dei rappresentanti del Comune di Genova al tavolo tecnico permanente istituito da codesta struttura per il tunnel sub-portuale. A suddetto tavolo il Comune di Genova ha sempre partecipato nelle persone dell'architetto Concetta Brancato e Valentino Zanin dunque ha sempre avuto accesso a ogni informazione e documento". "Ricordiamo - conclude - che tutta la documentazione relativa alla gara in corso per la realizzazione del lotto B del tunnel sub-portuale è consultabile sul portale di Autostrade a questo link. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tunnel subportuale, resta il nodo dell’uscita in centro. “Tavolo su fondi e Sopraelevata”Nel progetto che andrà a gara non è prevista la connessione a Madre di Dio, servirebbe la demolizione di un pezzo di Aldo Moro.

Tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie, Salis: "I patti vanno rispettati"La sindaca di Genova chiede un incontro urgente con il commissario e presidente della Regione Marco Bucci e con l’amministratore delegato di...

Altri aggiornamenti su Tunnel subportuale.

Temi più discussi: Tunnel subportuale senza uscita delle Casaccie, Salis: I patti vanno rispettati; Tunnel subportuale, uscita Madre di Dio fuori dal progetto a gara: studi in corso ma manca la copertura dei costi; Tunnel subportuale, nel progetto a gara non c’è l’uscita di via delle Casaccie: opera fuori dal quadro economico; Tunnel, torna il rebus Sopraelevata: mancano fondi per via delle Casaccie.

Tunnel subportuale uscita Casaccie – Madre di Dio: le precisazioni della Struttura commissarialeI chiarimenti a seguito dell’audizione in Commissione Consiliare V Comune di Genova e in risposta alla sindaca Silvia Salis ... liguria.bizjournal.it

Tunnel subportuale, uscita Madre di Dio fuori dal progetto a gara: studi in corso ma manca la copertura dei costiCommissione a Palazzo Tursi. Fine assegnazione lavori prevista il 19 novembre. Residenti Foce preoccupati per l’impatto del cantiere ... primocanale.it

Trova facilmente notizie e video collegati.