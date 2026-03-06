Tunnel subportuale e uscita mancante il sub commissario | Aspi sta studiando soluzioni

Il sub commissario per il tunnel subportuale, Carlo De Simone, ha dichiarato che la società responsabile sta valutando diverse soluzioni, dopo le polemiche sollevate riguardo all’uscita mancante e alla presenza di un tratto di tunnel senza uscita. La questione è stata discussa durante un’audizione presso la V commissione consiliare del Comune di Genova, in cui sono stati affrontati i problemi emersi durante le fasi di progettazione e costruzione dell’opera.

"Lo scorso 5 febbraio - ricorda De Simone - la struttura commissariale ha chiesto alla sindaca Silvia Salis di conoscere e confermare i nominativi dei rappresentanti del Comune di Genova al tavolo tecnico permanente istituito da codesta struttura per il tunnel sub-portuale. A suddetto tavolo il Comune di Genova ha sempre partecipato nelle persone dell'architetto Concetta Brancato e Valentino Zanin dunque ha sempre avuto accesso a ogni informazione e documento". "Ricordiamo - conclude - che tutta la documentazione relativa alla gara in corso per la realizzazione del lotto B del tunnel sub-portuale è consultabile sul portale di Autostrade a questo link.