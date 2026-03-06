Tudor in Inghilterra lo stroncano | È mai esistita un’assunzione più stupida? Non c’è allenatore più inspiegabile

In Inghilterra, Tudor ha ricevuto molte critiche dopo il suo insediamento come allenatore del Tottenham. Alcuni commentatori hanno definito la sua assunzione come una delle più insensate mai viste, sottolineando come non ci siano allenatori più inspiegabili. La squadra, nota per le sue difficoltà e maledizioni, si trova ora sotto la guida di un tecnico che sta affrontando un compito particolarmente complicato.

Povero Tudor, capitato al Tottenham in una situazione moooolto più grande di lui: gli Spurs e qualsiasi tipo di maledizione gravi su di loro non sono roba per allenatori qualunque. Il baratro si avvicina, lui tenta di salvare almeno la faccia con dichiarazioni di circostanza ma Albione è spietata e così parte il lavoro di demolizione. Il Guardian e Athletic ci vanno giù pesante. Ricordiamo che Tudor fin qui ha portato a casa tre sconfitte in tre partite. Una percentuale del 100%. Tudor, un manager "inspiegabile". Scrive il Guardian con Barney Ronay «Ho visto qualcosa stasera», avrebbe dichiarato Igor Tudor alla fine della partita (il match perso per 3 a 1 contro il Crystal Palace, ndr), seduto con un'aria vuota, pallida e quasi spettrale nella lussuosa sala conferenze nel ventre del Tottenham Hotspur Stadium. «Nemmeno il tempo di gioire che al 38' arriva l'episodio: Van de Ven trattiene Sarr in area di rigore, fallo da ultimo uomo, cartellino rosso e penalty». Il percorso di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham sta diventando una vera tortura: tre gare, tre stop