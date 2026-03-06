TS – quando si giocheranno Juve-Genoa e Inter-Roma

La Lega Serie A ha comunicato le date della 31ª giornata di campionato, che si svolgerà tra il 4 e il 6 aprile. Le partite di Juventus-Genoa e Inter-Roma sono inserite in questo calendario. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, generando commenti sui social media e discussioni tra i tifosi. La programmazione è ora disponibile per gli appassionati di calcio.

La Lega Serie A ha annunciato il programma della 31esima giornata che si disputerà fra il 4 e il 6 aprile. Si giocherà anche a Pasqua, con tre partite in programma: Cremonese-Bologna alle 15, Pisa-Torino alle 18 e Inter-Roma alle 20.45. Lecce-Atalanta si giocherà il 4 aprile alle 15:00 ma se la Dea dovesse essere eliminata in Champions si giocherà il 6 aprile alle 15:00 con Udinese-Como anticipata alle 12.30 del giorno di Pasquetta. La Juventus se la vedrà in casa contro il Genoa il 06 aprile alle ore 18 mentre la giornata si chiuderà con Napoli-Milan in campo alle ore 20.45. Tutte le gare saranno visibili su Dazn mentre le tre partite trasmesse anche da Sky saranno Lazio-Parma, Inter-Roma e proprio Juventus-Genoa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

