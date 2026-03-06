TS – È una squadra enigmatica ma con Zapata-Simeone può nascere…

Secondo quanto riportato da TS, la squadra viene definita enigmatica e misteriosa. Si evidenzia che Zapata si è mostrato convincente nelle ultime prestazioni, mentre si sottolinea la possibilità che con Simeone possa formarsi una coppia interessante. La notizia riguarda le impressioni sulla formazione e sulle potenzialità future della squadra, senza approfondimenti su cause o motivazioni.

“È una squadra enigmatica, ma ho rivisto uno Zapata convincente e con Simeone può nascere una bella coppia“. Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Ciccio Graziani, storico ex attaccante – tra le altre – del Torino, parla così della formazione granata, recentemente passata da Marco Baroni a Roberto D’Aversa. Poi, sul Napoli, il campione del mondo a Spagna 1982 aggiunge: “Il 4-4-2 può dare grandi soddisfazioni, ma anche nel 3-5-2 di Conte i due attaccanti possono funzionare se si muovono sfalsati”. “I calciatori intelligenti, anche se diversi tra loro, possono giocare insieme se collaborano. Bisogna allenarli affinché uno faccia movimenti opposti all’altro, ma la coesistenza è possibile: più giocatori bravi ci sono e meglio è. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

