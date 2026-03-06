Trump televota la nuova Guida dell’Iran

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che intende partecipare alla selezione del prossimo leader iraniano, paragonando la sua proposta a quella fatta in Venezuela. Ha espresso chiaramente che non accetterebbe il coinvolgimento del figlio del leader supremo iraniano e ha insistito sulla sua volontà di influenzare il processo decisionale. La sua posizione ha suscitato reazioni nel panorama politico internazionale.

Donald Trump è stato chiaro. Ieri, parlando con Axios, ha detto di voler essere «coinvolto nella nomina» del successore di Ali Khamenei come guida suprema dell'Iran. Non solo. Il presidente americano ha anche definito «inaccettabile» l'eventualità che possa essere designato per il ruolo il figlio dello stesso Khamenei, Mojtaba. «Stanno perdendo tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come è successo con Delcy in Venezuela», ha aggiunto, riferendosi all'attuale presidente del Venezuela, Delcy Rodriguez. «Vogliamo essere coinvolti nel processo di scelta della persona che guiderà l'Iran verso il futuro», ha anche detto, parlando con Reuters.