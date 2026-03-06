Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la nomina di un senatore e campione di MMA per ricoprire il ruolo di responsabile della Sicurezza interna. La decisione arriva in seguito alla rimozione della precedente segretaria del dipartimento per la Sicurezza interna, avvenuta ieri. La scelta coinvolge una figura nota sia per la carriera politica che per le competizioni sportive.

Ieri, il presidente statunitense Donald Trump ha licenziato Kristi Noem, segretaria al dipartimento per la Sicurezza interna. Al suo posto il senatore repubblicano dell’Oklahoma Markwayne Mullin, 48 anni, ex combattente di arti marziali miste imbattuto nel circuito professionistico. La notizia, annunciata via Truth Social, chiude una delle vicende più tormentate del secondo mandato presidenziale. Noem è la prima segretaria di gabinetto a lasciare l’incarico in questa amministrazione. La sua uscita, che Trump ha cercato di ammorbidire offrendole l’incarico di Inviata speciale per lo Scudo delle Americhe – una nuova iniziativa di sicurezza per l’Emisfero occidentale – arriva dopo settimane di polemiche che si sono accumulate fino a diventare insostenibili. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump sceglie un senatore, campione di Mma, per la Sicurezza interna

Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna: al DHS arriva il senatore Markwayne MullinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la rimozione di Kristi Noem dall’incarico di segretaria del Dipartimento per la Sicurezza...

Campione di MMA contro un lottatore senza gambe: incontro insensato, finisce per strangolamentoPur con tutta la stima per il coraggio di Zion Clark, il combattimento di MMA tra l'americano nato senza gambe e il peso massimo brasiliano Valter...

Altri aggiornamenti su Trump sceglie.

Temi più discussi: Noem licenziata | Trump sceglie un senatore, campione di Mma, per la Sicurezza interna; Il Senato Usa affossa la risoluzione contro il conflitto; Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza interna; La guerra impopolare. Trump mostra l'America inarrestabile, Rubio va a calmare il Congresso (di L. Santucci).

Trump licenzia Kristi Noem, il senatore Mullin alla Sicurezza internaIl tycoon, in un post, ha annunciato che l'illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell'Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà Segretario per la Sicurezza Interna (DHS) degli ... ansa.it

Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza internaNoem aveva perso la fiducia anche di molti conservatori e dello stesso presidente, particolarmente frustrato, stando a fonti della Casa Bianca, dal suo incessante protagonismo ... ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * MONDO: «TRUMP SCEGLIE LA GUERRA: “TEHERAN NON AVRÀ MAI L’ATOMICA”» x.com

Trump ha incarnato l’idea di un’America che non arretra e che sceglie di guidare, non di inseguire. - facebook.com facebook