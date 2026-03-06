Il presidente americano Donald Trump ha licenziato via Truth la ministra Kristi Noem, una donna di 54 anni nota per aver promosso una politica di stretta sui migranti irregolari. Noem, figura pubblica e controversa, è stata al centro di decisioni riguardanti le misure di controllo dei flussi migratori negli Stati Uniti. La sua uscita dalla carica è avvenuta senza annunci pubblici ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump licenzia via Truth la 54enne Kristi Noem, volto pubblico e controverso della stretta Usa sui migranti irregolari. Il tycoon, in un post, ha annunciato "che l’illustre senatore degli Stati Uniti, originario del Grande Stato dell’Oklahoma, Markwayne Mullin, diventerà segretario per la Sicurezza Interna (DHS) degli Stati Uniti, a partire dal 31 marzo 2026". Trump ha quindi ringraziato Noem per il suo servizio, affermando che l’ex governatrice del South Dakota "ci ha servito bene". Diventerà inviata speciale per ’Lo Scudo delle Americhe’, un’iniziativa di sicurezza focalizzata sull’America Latina. Nei giorni scorsi era venuto a galla un certo malcontento del capo della Casa Bianca per l’ex ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump licenzia la ministra sceriffa. Aveva gestito la stretta sui migranti

Trump rivendica la stretta sui migranti e non molla sui dazi. Pugno duro con l’IranCon circa un’ora e 48 minuti di durata, il discorso sullo Stato dell’Unione che Donald Trump ha tenuto l’altro ieri è stato il più lungo degli ultimi...

Stretta Trump sui migranti, si riduce crescita popolazione americana(Adnkronos) –Washington – Negli Stati Uniti, la popolazione crescerà solamente di 15 milioni nei prossimi 30 anni, una stima molto inferiore a quelle...

TRUMP, TENSIONE sul tema MIGRANTI

Altri aggiornamenti su Trump licenzia.

Temi più discussi: Usa, Trump licenzia Kristi Noem. Mullin nuovo segretario alla Sicurezza nazionale; Trump licenzia Kristi Noem, l'annuncio in un post sul suo social Truth; Stati Uniti: Trump licenzia la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, al suo posto Mullin; Trump sostituisce Kristi Noem con il senatore Mullin alla Sicurezza interna.

Trump licenzia la ministra della Homeland Security Kristi NoemIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rimosso dall’incarico la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem, prima ministra del suo secondo mandato a lasciare il governo. L’annuncio è arriv ... online-news.it

Trump licenzia Kristi Noem, l'annuncio in un post sul suo social TruthSotto giuramento Kristi aveva detto poi al senatore repubblicano John Kennedy che Trump in persona aveva dato luce verde a una campagna da 220 milioni di dollari per promuovere il suo profilo con un ... ansa.it

"Licenziata". Trump, la decisione è clamorosa: l'annuncio - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha licenziato la segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem. Al suo posto il senatore repubblicano Markwayne Mullin x.com