Trump licenzia Kristi Noem segretaria alla sicurezza interna Usa

Donald Trump ha licenziato Kristi Noem, che ricopriva il ruolo di segretaria alla Sicurezza interna negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da diversi media statunitensi e conferma la sua uscita dall’incarico. Nessun dettaglio sulle ragioni del licenziamento è stato comunicato, e l’annuncio ha suscitato attenzione nel panorama politico.

Come annunciato da vari media usa, Donald Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. A ricoprire questo ruolo, ha annunciato il presidente su Truth, sarà il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin, che entrerà in carica a partire dal 31 marzo. Noem, scrive Trump, diventerà "Inviata Speciale per The Shield of the Americas, la nostra nuova iniziativa per la sicurezza nell'Emisfero Occidentale che annunceremo sabato a Doral, in Florida. Ringrazio Kristi per il suo servizio". "Dopo 10 anni alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e tre al Senato, Markwayne ha svolto un lavoro straordinario rappresentando il meraviglioso popolo dell'Oklahoma, dove ho vinto tutte le 77 contee su 77: nel 2016, 2020 e 2024!", scrive Trump del nuovo segretario alla Sicurezza interna.