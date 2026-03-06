Trump | La leadership dell' Iran va smantellata

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler smantellare la struttura di leadership dell’Iran e ha indicato di avere in mente alcuni nomi per la guida del Paese. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, senza fornire ulteriori dettagli sui piani o sulle azioni concrete previste. La posizione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti ufficiali.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

