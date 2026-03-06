Trump | La leadership dell' Iran va smantellata

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di voler smantellare la struttura di leadership dell’Iran e ha indicato di avere in mente alcuni nomi per la guida del Paese. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, senza fornire ulteriori dettagli sui piani o sulle azioni concrete previste. La posizione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori commenti ufficiali.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Trump:"Una nuova leadership per l'Iran"

Leggi anche: Iran, Trump: “Nuova leadership vuole parlare, lo farò”

Trump says Iran’s supreme leader is dead after U.S., Israeli strikes

Una selezione di notizie su Trump La leadership dell'Iran va...

Temi più discussi: Europe Today: Stato dell'Unione di Trump e rebus ucraino per l'Ue; Trump: inaccettabile il figlio di Khamenei leader dell’Iran; Iran, Trump vuole scegliere il nuovo leader: Decido io. E boccia il figlio di Khamenei; Trump: 'Ci abbiamo messo un'ora per eliminare leadership dell'Iran'.

Dopo l’Iran ora Trump mira a Cuba: «Cadrà». Sull’isola manca il petrolio del Venezuela dopo la cattura di MaduroIl presidente Usa ha confermato che Washington è in contatto con la leadership comunista di L’Avana: «Hanno bisogno di aiuto. Stiamo parlando con Cuba e loro vogliono fare un accordo». Ed esalta la nu ... milanofinanza.it

Petraeus: Trump potrebbe accettare la leadership di un Iran riformatoL'ex capo della CIA David Petraeus ha detto a Euronews che potrebbe emergere una leadership più moderata che «vuole tenere la rotta», ma sarebbe una «svolta radicale» rispetto alla situazione attuale. it.euronews.com

"Stiamo continuando a demolire" l'Iran. Il presidente americano Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'Inter Miami CF e Lionel Messi, ha rimarcato nelle battute iniziali che Teheran è ormai "senza aeronautica, senza difese, senza missili". Poco dopo, - facebook.com facebook

Trump, la guerra all'Iran e Messi: la giornata surreale tra calcio e missili x.com