Trump garantisce | Cuba cadrà molto presto

Il presidente ha dichiarato che Cuba cadrà molto presto, lasciando senza mezzi termini questa affermazione. La sua affermazione ha attirato l’attenzione sulla situazione politica e sociale dell’isola, senza ulteriori dettagli o analisi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione geopolitica nell’area caraibica.

Il presidente Donald Trump ha lanciato un avvertimento che scuote gli equilibri geopolitici dell'area caraibica, dichiarando senza mezzi termini che "Cuba cadrà molto presto". In un'intervista rilasciata alla stampa, il leader statunitense ha delineato una strategia di pressione massima sull'isola, già stremata da un rigido blocco energetico. "Vogliono raggiungere un accordo con tutte le loro forze", ha affermato Trump, lasciando intendere che il destino dell'Avana è ormai segnato, con il Segretario di Stato Marco Rubio, figlio di immigrati cubani, designato come architetto principale di questo piano di ristrutturazione politica.