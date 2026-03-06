Trump a Zelensky | Trova un accordo con la Russia Putin ora è disponibile

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato il leader ucraino a trovare un accordo con la Russia, affermando che il leader russo sarebbe ora disponibile a negoziare. La richiesta arriva in un momento di tensioni tra Ucraina e Russia, con Trump che ha ripetutamente incoraggiato Zelensky a cercare una soluzione diplomatica. Le parole sono state pronunciate in un contesto di discussioni sui recenti sviluppi nel conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente esortato il leader ucraino Volodymyr Zelensky a raggiungere un accordo con la Russia per mettere fine alla guerra che dura da quattro anni. Il Capo della Casa Bianca sostiene che il presidente russo Vladimir Putin è pronto a raggiungere un'intesa. "Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo", ha affermato Trump in un'intervista al magazine Politico tornando al linguaggio usato durante un teso incontro a Washington anno fa, dove lui e il vicepresidente J.D. Vance hanno pubblicamente rimproverato Zelensky. Insinuando che il presidente ucraino fosse in una posizione di debolezza e avesse bisogno di scendere a compromessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

