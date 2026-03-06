Donald Trump torna a criticare duramente Volodymyr Zelensky, invitandolo a impegnarsi di più per concludere un accordo e sottolineando che l’Ucraina non ha le carte in mano. Le sue parole arrivano in un momento di tensione mentre il conflitto in Ucraina prosegue. La discussione si concentra sulla posizione dell’Ucraina e sulla necessità di fare progressi nelle trattative.

Donald Trump torna a criticare duramente Volodymyr Zelensky mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo quinto anno dall’inizio dell’invasione russa In un’intervista rilasciata a Politico, il tycoon ha ribadito che i negoziati sono in corso, ma ha rivolto un monito perentorio al leader di Kiev: “Zelensky deve darsi da fare e concludere un accordo”. Secondo il presidente degli Stati Uniti, è “inimmaginabile” che proprio il leader ucraino rappresenti l’ostacolo principale alla risoluzione diplomatica. Incalzato dai giornalisti, Trump ha usato parole durissime sulla posizione negoziale di Kiev: “Non avete le carte. Ora ne ha ancora meno”, ha affermato, riferendosi al potere contrattuale ucraino sul campo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Trump a Zelensky: "darsi da fare e concludere un accordo, non avete le carte"

