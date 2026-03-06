Truffe e raggiri | a Cerano la polizia locale al mercato per incontrare i cittadini

Lo scorso martedì 3 marzo, durante il mercato settimanale, la polizia locale di Cerano, con il nuovo comandante Luca Tarantola, ha svolto il consueto servizio di controllo e ha incontrato i cittadini. Oltre alle attività di routine, gli agenti hanno dedicato del tempo per fornire consigli pratici contro truffe e raggiri che si verificano frequentemente nella zona. L'iniziativa ha coinvolto i presenti al mercato.

Lo scorso martedì 3 marzo oltre al consueto servizio che viene svolto in occasione del mercato settimanale, il personale della polizia locale di Cerano con il nuovo comandante Luca Tarantola ha incontrato i cittadini anche per fornire consigli utili contro truffe e raggiri che spesso vedono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Truffe agli anziani, la polizia lancia una campagna per difendersi dai raggiriL'iniziativa, nata in collaborazione con tutti i sindaci della provincia, illustra come riconoscerle in tempo in modo da avvisare le forze... Altri aggiornamenti su Truffe e raggiri a Cerano la polizia.... Temi più discussi: Sicurezza, truffe e raggiri. Incontri a Rivignano, Bertiolo, Varmo; Truffe e raggiri sempre in agguato. Importante imparare a difendersi. Incontro in Comune con i carabinieri; Ancora vittime della truffa del finto maresciallo dei carabinieri. È accaduto a Mogliano Veneto; Truffe e raggiri: i militari dell'Arma incontrano la cittadinanza per fornire strategie e consigli. Truffe e raggiri sempre in agguato. Importante imparare a difendersi. Incontro in comune con i carabinieriIniziativa aperta a tutti, dedicata alla tutela degli anziani e alla prevenzione: appuntamento domani ... msn.com Truffe agli anziani, allarme a Manfredonia: esperti a confronto per fermare i raggiriVenerdì 6 marzo, alle ore 18.30, presso l’Auditorium Serricchio di Palazzo Celestini, si terrà la conferenza Truffe agli anziani – consigli pratici per difendersi, un incontro informativo promosso ... statoquotidiano.it Spuntano come funghi. Sempre nuove, sempre differenti. Sono le truffe telefoniche ai danni delle persone anziane. È inquietante quanto emerso in questi giorni a Gradisca d’Isonzo - facebook.com facebook "Potresti prestarmi dei soldi": Attenzione a messaggi WhatsApp come questi provenienti dai vostri contatti. I truffatori riescono a impossessarsi degli account di parenti e amici e poi chiedono denaro fingendo di essere loro. Ci sono altre truffe simili #chilhavis x.com