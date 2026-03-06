Trovato a un controllo con un campionario di droghe | arrestato 34enne

Durante un controllo a Pisa, i carabinieri hanno fermato un uomo di 34 anni già conosciuto alle forze dell’ordine. Nel corso della verifica, gli è stato trovato un campione di droghe di varia natura e un’arma bianca. L’uomo è stato quindi arrestato e portato in caserma per gli approfondimenti necessari.

Era in possesso di Lsd, Ecstasy, ketamina, mescalina, funghi allucinogeni e hashish, oltre che di contanti e un bilancino di precisione PISA – I carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un uomo di 34 anni, gia` noto alle forze dell’ordine, sorpreso con un ingente quantitativo di droghe variegate e un’arma bianca. L’intervento e` scattato in via Pungilupo, quando una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un’autovettura per un normale controllo stradale. Il marcato nervosismo mostrato dal conducente ha spinto i militari ad approfondire l’accertamento con una perquisizione del veicolo, che ha permesso di scoprire un vero e proprio campionario di sostanze illecite, accuratamente occultate all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

