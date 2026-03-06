Trovati in Nuova Guinea due marsupiali Lazzaro | si credevano estinti da migliaia di anni

Due piccoli marsupiali sono stati ritrovati nelle foreste della Nuova Guinea occidentale, dove si credeva che fossero estinti da circa sei millenni. Gli scienziati hanno identificato gli esemplari in una zona remota dell’isola, mettendo fine a decenni di ricerche senza risultati. La scoperta rappresenta un fatto eccezionale per il mondo della zoologia e apre nuove prospettive sugli animali considerati ormai scomparsi.

Tra le foreste della Nuova Guinea occidentale gli scienziati hanno riscoperto due piccoli marsupiali ritenuti estinti da 6.000 anni. Si tratta di un rarissimo caso di "specie di Lazzaro", animali considerati estinti ma che vengono poi ritrovati vivi e vegeti.