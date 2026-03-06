Trova un’audiocassetta con un contenuto speciale e parte la caccia virale al proprietario | è una donna di Aosta

Una donna di Aosta ha trovato un’audiocassetta con un contenuto particolare, scatenando una vera e propria caccia al proprietario sui social. La vicenda si è svolta a Roma nelle ultime ore, attirando l’attenzione di molti utenti online. La scoperta ha suscitato curiosità e ha portato a un rapido diffondersi della notizia.

Se le favole hanno sempre un lieto fine, allora quello che è successo a Roma nelle scorse ore è una favola in piena regola. Qui il ritrovamento fortuito di una vecchia audiocassetta ha innescato una mobilitazione digitale senza precedenti, culminata nel ricongiungimento tra un prezioso reperto sonoro e i legittimi eredi. Tutto ha avuto inizio nel quadrante nord della Capitale, tra via delle Vigne Nuove e via di Villa di Faonte. Una residente di nome Serena, camminando lungo la strada, ha notato un oggetto insolito abbandonato su un muretto: una piccola audiocassetta di colore arancione, caratterizzata da una striscia bianca e da una grafia d’altri tempi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

