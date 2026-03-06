Prima del derby, si discute molto sulle voci riguardanti Elliott e il Milan. Stefano Bressi ha fornito aggiornamenti sull’archiviazione del caso Elliott-RedBird, chiarendo la situazione attuale. La questione riguarda la permanenza di Elliott nel club e le ultime novità legali che coinvolgono la proprietà. La discussione si concentra sulle implicazioni di questa decisione e sui prossimi passi possibili.

Il Milan sta parlando troppo? Questa è la domanda che il nostro Stefano Bressi si fa nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'Pianeta Milan'. Infatti, negli ultimi giorni sono tantissime le dichiarazioni dei giocatori del Milan in vista del derby in programma domenica sera. La storia ci insegna che prima delle stracittadine, meno si parla, meglio è. Solo oggi Tomori e Saelemaekers hanno aggiunto opinioni sulla gara, dopo quelle di Ricci, Leao e Pavlovic. Anche all'andata, a dire il vero, la situazione era simile e i tifosi rossoneri si augurano possa ripetersi per filo e per segno il match del girone d'andata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Troppe parole prima del derby! Elliott ancora dentro al Milan? Ecco come stanno le cose

Leggi anche: DIRETTA Tutte le notizie del 14 dicembre: scontri tra le due tifoserie prima di Genoa-Inter. Frattesi-Juve, ecco come stanno le cose

Leggi anche: Milan, via Elliott e dentro Comvest: ecco quali vantaggi avrebbe Cardinale dall’operazione

Altri aggiornamenti su Troppe parole.

Discussioni sull' argomento Santeramo, quel forno antico diventato museo: la nuova vita dell’ex panificio Marsico FOTO; Il Napoli attacca, adesso Var a chiamata: le mosse dopo la gara contro l'Atalanta; Mario Calabresi e Silvia Nucini si sono sposati; Mafia e appalti, la stoccata di Bombardieri: Poche denunce dai sindacati. Le parole non bastano.

Troppe parole e fiducia calante: sui social esplode il #Conteout dei tifosi napoletaniNel post Bologna-Napoli (2-0) spunta sui social il #conteout. È la prima volta da quando Antonio Conte siede sulla panchina del Napoli. Il primo disappunto dei tifosi da quando l’allenatore ex ... gazzetta.it

Troppe parole sui fischi a Bastoni. Il suo gesto con Kalulu non è piaciuto a molti tifosi. Glielo rinfacceranno per un po’ e poi non ci penserà più nessuno. Lui bravissimo a non scomporsi. Ah, dimenticavo la congiura mediatica dei soliti giornalisti cattivi che lo ha x.com

Il richiamo dell’Abruzzo nel cuore di Silvano d'Orba! Non servono troppe parole quando l’immagine parla da sola. Ecco i nostri Arrosticini Abruzzesi Originali: teneri, succosi e cotti a puntino, proprio come vuole la tradizione e come sa fare Gianni! Vieni - facebook.com facebook