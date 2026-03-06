trodica ora sfruttiamo un buon calendario

In una dichiarazione recente, un rappresentante della squadra di Trodica ha affermato che ora sfruttano un buon calendario per le prossime partite. La squadra si trova al quarto posto in una classifica molto compatta e mira a ottenere più vittorie possibili. Ha anche sottolineato che il calendario delle prossime gare è tra i migliori rispetto alle avversarie e ha evidenziato la necessità di tornare al successo dopo cinque partite senza vittorie.

"Siamo quarti in una classifica cortissima e c’è da vincere il più possibile. Ritengo che abbiamo il calendario migliore delle avversarie e dobbiamo tornare al successo che ci manca da cinque partite". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, tira le somme. "Ma - aggiunge - l’atteggiamento è quello giusto, gli episodi non hanno girato per il verso giusto come domenica quando su rigore non abbiamo chiuso la partita andando sul doppio vantaggio, alla fine abbiamo pareggiato. L’ Eccellenza è un campionato in cui c’è da evitare di tenere le partite aperte perché gli avversari hanno le qualità per rimettere in sesto la gara". Magari in alcuni episodi il Trodica non ha avuto fortuna, "Macché sfortuna, è mancata la cattiveria per chiudere i match evitando così che gli avversari potessero tornare a farsi sotto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

