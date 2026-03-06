Tricolore Rally autostoriche Driver modenesi sul podio

I piloti modenesi hanno ottenuto un ottimo risultato al Rally Vallate Aretine, gara inaugurale del Campionato Italiano Rally Autostoriche. La competizione vedeva in gara vetture storiche costruite fino al 1992 e vetture classiche realizzate fino al 2000. I driver locali sono saliti sul podio durante questa prima tappa della stagione, dimostrando la loro abilità e preparazione nella disciplina.

Ottimo debutto stagionale nel Campionato Italiano Rally Autostoriche per i piloti modenesi al Rally Vallate Aretine, tradizionale gara d'apertura per il tricolore per vetture da competizione storiche, costruite fino al 1992, e classiche, realizzate fino al 2000. Tredicesimo posto assoluto per il driver di Bastiglia Gabriele Rossi, affiancato da Fabrizio Handel, che ha conquistato con tenacia un buon terzo posto di categoria a bordo della fidata Ford Sierra Cosworth. Non una gara facile per il geminiano, che ha potuto conquistare punti preziosi sia per il Campionato Italiano sia per il Trofeo Rally di Zona. "L'aver già corso qui nel 2025 ci ha aiutato indubbiamente – ha spiegato Gabriele Rossi – nonostante nel primo giro abbiamo sofferto con le gomme al posteriore.