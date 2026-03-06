Trezzo ragazzi ghisa per tre giorni Le regole si imparano on the road

A Trezzo sei giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno trascorso tre giorni indossando i panni degli agenti di polizia locale. Durante questa esperienza sul campo, hanno partecipato a attività pratiche per capire l’importanza delle regole sulla strada e come intervenire in situazioni di emergenza. L’iniziativa, chiamata

Per tre giorni si sono messi nei panni degli agenti, sei ragazzi - dai 16 in poi - sulle strade con la polizia locale: a Trezzo torna "On the road", il progetto sul campo per imparare che le regole salvano la vita e come aiutare chi è in difficoltà. "Siamo orgogliosi di aver offerto ai nostri giovani questa opportunità di crescita – dice Antonio Guzzi, assessore alla partita -. Vedere l'impegno e la curiosità con cui hanno affrontato quest'esperienza a fianco dei nostri agenti conferma il valore educativo dell'iniziativa. L'obiettivo dell'Amministrazione è proprio questo: abbattere le barriere tra istituzioni e nuove generazioni, mostrando come la polizia locale sia un alleato per la sicurezza di tutti.