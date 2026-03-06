Treni fantasma nel Lazio Fs acquista Firema | ma sui 38 convogli i tempi restano incerti

Le Ferrovie dello Stato hanno acquistato Firema, azienda coinvolta nella gestione di 38 convogli nel Lazio, noti come

Il gruppo Ferrovie dello Stato rileva il ramo operativo dell’azienda che doveva consegnare i treni per Metromare e Roma-Viterbo. La Regione avrà un nuovo interlocutore, ma non c’è ancora una data per l’arrivo dei convogli. La soluzione non arriverà a breve ma, quanto meno, ora esiste la concreta possibilità che i treni possano finalmente arrivare. Il Gruppo Fs, dopo il via libera arrivato anche dall’Antitrsut a febbraio, ha acquistato ufficialmente il ramo d’azienda operativo di Titagarh Firema. Parliamo, nello specifico, del colosso indiano che avrebbe dovuto costruire 38 convogli da utilizzare sulle ferrovie Metromare e Roma Nord. Condizionale d’obbligo dato che gli ormai famosi “treni fantasma” non sono mai stati consegnati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione, costruzione e manutenzione dei treniL’operazione comprende gli asset funzionali del ramo d'azienda, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso Titagarh...

