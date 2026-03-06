Treni fantasma nel Lazio Fs acquista Firema | ma sui 38 convogli i tempi restano incerti

Le Ferrovie dello Stato hanno acquistato Firema, una società che si occupa di veicoli ferroviari, con l’intenzione di mettere in circolazione 38 treni nel Lazio. Tuttavia, i tempi di consegna di questi convogli rimangono ancora incerti, lasciando aperta la questione sulla possibilità reale di vedere presto i treni in servizio. La decisione di acquisire Firema rappresenta un passo in questa direzione.

Il gruppo Ferrovie dello stato rileva il ramo operativo dell'azienda che doveva consegnare i treni per la Roma-Viterbo. La Regione avrà un nuovo interlocutore, ma non c'è ancora una data per l'arrivo dei convogli La soluzione non arriverà a breve ma, quanto meno, ora esiste la concreta possibilità che i treni possano finalmente arrivare. Il gruppo Fs, dopo il via libera arrivato anche dall'Antitrsut a febbraio, ha acquistato ufficialmente il ramo d'azienda operativo di Titagarh Firema. Parliamo, nello specifico, del colosso indiano che avrebbe dovuto costruire 38 convogli da utilizzare sulle ferrovie Roma nord e Metromare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione, costruzione e manutenzione dei treniL’operazione comprende gli asset funzionali del ramo d'azienda, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso Titagarh...

