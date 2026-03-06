Tre biglietti 4.800 euro | sconcertante Voci dai voli d’emergenza per i turisti | India Maldive Colombo | un’odissea

Tre turisti hanno speso 4.800 euro per tre biglietti aerei durante voli d’emergenza da Nuova Delhi, Maldive e Colombo. I viaggiatori riferiscono di essere rimasti bloccati a Nuova Delhi, dove avrebbero dovuto rientrare martedì, ma sono tornati solo oggi. Le testimonianze descrivono un’esperienza di lunga attesa e disagi legati alle operazioni di emergenza.

Roma – “Siamo rimasti bloccati a Nuova Delhi, saremmo dovuti rientrare martedì ma invece siamo tornati oggi". Fiumicino, 5 marzo: terra. “Abbiamo fatto una tappa intermedia prima di arrivare a Colombo e poi tornare a casa passando per le Maldive. Abbiamo girato tre aeroporti, e alla fine pensavo di fare la fine di Ulisse, ma ora sono contento di essere arrivato a Roma". Stangata ai turisti ‘intrappolati’ alle Maldive: “Voli charter da migliaia di euro, anche per i bimbi”. Spunta la lista dei passeggeri prioritari L’eneide dei turisti in fuga. Sono i connazionali appena sbarcati all’aeroporto Leonardo da Vinci a raccontare l’odissea del viaggio di ritorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’incubo in paradiso delle famiglie bloccate alle Maldive: “Voli cancellati, biglietti per i bambini a 1.600 euro”Pisa, 5 marzo 2026 – Aggiornamento dalla comitiva pisana bloccata a Malé alle Maldive.

