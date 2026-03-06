Tre attacchi in due ore | così nella notte del 14 dicembre Paragon ha violato i telefoni di Cancellato Caccia e Casarini

Nella notte del 14 dicembre, tre attacchi sono stati registrati in rapida successione, durante i quali sono stati violati i telefoni di tre persone diverse. Gli episodi si sono verificati a poche ore di distanza l’uno dall’altro, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle comunicazioni di alcune figure pubbliche. La nuova consulenza tecnica sta analizzando i dettagli di quanto accaduto.

Nella stessa notte. E a distanza di poche ore l’uno dall’altro. La nuova consulenza tecnica sul caso Paragon ricostruisce con precisione temporale la sequenza degli attacchi informatici che hanno colpito i telefoni del giornalista Francesco Cancellato e degli attivisti di Mediterranea Giuseppe Caccia e Luca Casarini. Una scansione quasi chirurgica: tre intrusioni nelle prime ore del 14 dicembre 2024, nell’arco di poco più di due ore. Secondo quanto emerso dal lavoro congiunto delle procure di Roma e Napoli, coordinate dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, il primo dispositivo a essere compromesso è stato quello del direttore di Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Caso Paragon, per i pm i servizi spiarono Casarini e Caccia. Bersagliato anche il direttore di Fanpage Cancellato, ma non dall’AisiCaso Paragon, furono i Servizi a intercettare gli smartphone degli attivisti di Mediterranea.

"L’esecuzione in serie di tre attacchi nella stessa notte suggerisce che essi possano essere stati parte di una medesima campagna di infezione" - facebook.com facebook

I telefoni spiati sarebbero quelli dei due attivisti di Mediterranea e del giornalista. Per i pm, "l'esecuzione di tre attacchi nella stessa notte (14 dicembre 2024) suggerisce che possano essere stati parte di una medesima campagna di infezione" x.com