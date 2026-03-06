Travaglio punge Meloni sull' Iran ci dica perché stiamo entrando in guerra dalla parte degli aggressori

Marco Travaglio ha chiesto alla premier Meloni di chiarire la posizione del governo rispetto alla guerra in Iran, chiedendo perché si stia entrando in conflitto dalla parte degli aggressori. La sua richiesta si rivolge alla necessità di avere una risposta precisa sulla linea italiana in questa situazione internazionale. La presa di posizione ufficiale è ancora assente, e la questione resta aperta nel dibattito pubblico.

Nell’ultima puntata di Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio ha attaccato la premier Meloni chiedendo una presa di posizione netta sulla guerra in Iran. “Noi stiamo dalla parte degli aggressori, non dalla parte dell’aggredito”, ha argomentato il giornalista riferendosi all’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran. Iran, Travaglio contro Meloni “Credo che sia dovere del Presidente del Consiglio, in un momento di caos e di terrore da parte dell’opinione pubblica, dire delle parole chiare su dove sta l’Italia e cosa sta facendo Trump, visto che lei ha questo rapporto privilegiato e magari lo sa”, ha esordito Travaglio. Poi un riferimento al... 🔗 Leggi su Virgilio.it

