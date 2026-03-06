Traumi e gravi lesioni al torace | così è morto all'ex Ilva di Taranto l'operaio Loris Costantino

Un operaio di 36 anni, impiegato nell'ex Ilva di Taranto, è morto in seguito a un incidente sul lavoro. L'autopsia ha accertato che il decesso è avvenuto a causa di un politrauma da precipitazione, con gravi ferite al torace e interessamenti toraco-addominali. La vittima ha subito traumi e lesioni gravi prima di perdere la vita.