Traumi e gravi lesioni al torace | così è morto all'ex Ilva di Taranto l'operaio Loris Costantino
Un operaio di 36 anni, impiegato nell'ex Ilva di Taranto, è morto in seguito a un incidente sul lavoro. L'autopsia ha accertato che il decesso è avvenuto a causa di un politrauma da precipitazione, con gravi ferite al torace e interessamenti toraco-addominali. La vittima ha subito traumi e lesioni gravi prima di perdere la vita.
Cede una griglia e precipita nel vuoto: Loris Costantino è l’operaio morto all’ex Ilva di TarantoIl 36enne Loris Costantino è l'operaio morto cadendo nel vuoto dopo cedimento di una griglia metallica mentre si trovava al lavoro nello stabilimento...
Autopsia su operaio morto all'ex Ilva, politrauma e gravi lesioni al torace(ANSA) - TARANTO, 06 MAR - Politrauma da precipitazione con grave interessamento toraco-addominale. E' quanto emergerebbe - a quanto si apprende - dall'autopsia eseguita oggi dal medico legale Davide ... msn.com
Ex Ilva di Taranto: morti sul lavoro e il caso Loris Costantinoragedia all'ex Ilva di Taranto: muore l'operaio Loris Costantino per il crollo di un grigliato. Analisi su morti sul lavoro e degrado degli impianti. eroicafenice.com
Luigi Abbate - Personaggio pubblico. . Ennesimo dramma nell'ex Ilva di Taranto: precipita da 10 metri e muore. Il cordoglio dell'avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA). - facebook.com facebook
Operaio morto nell'ex Ilva di Taranto, dieci indagati per la morte di Loris Costantino. Rispondono di omicidio colposo x.com