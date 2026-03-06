Trattori a Roma scatta l' invasione | 25 mezzi sul Raccordo e verso l' Eur Ecco il percorso

A Roma, il 6 e 7 marzo, si è verificata un'invasione di trattori che ha coinvolto circa 25 mezzi. I trattori sono stati schierati sul Raccordo Anulare e diretti verso l’Eur, con l’obiettivo di bloccare temporaneamente il traffico. La mobilitazione è stata organizzata da agricoltori e pescatori aderenti al Coapi, che hanno messo in atto questa manifestazione di protesta.

Decine di mezzi agricoli sono partiti sono arrivati al presidio di Castel di Leva per raggiungere il ministero del Made in Italy e poi radunarsi al PalaEur Invasione dei trattori a Roma. Al via la mobilitazione di due giorni, il 6 e 7 marzo, organizzata a Roma da agricoltori e pescatori aderenti al Coapi. Un gruppo di 25 trattori, hanno annunciato gli organizzatori in una conferenza stampa in diretta Facebook, è in movimento dal presidio di Castel di Leva, alle porte di Roma, per entrare nel Raccordo Anulare e raggiungere il ministero del Made in Italy, per poi fermarsi al Palazzetto dello Sport all'Eur. "Te lo do io il made in Italy - per la dignità dei cittadini, del lavoro e dei produttori", recita uno degli striscioni preparati dal Coapi. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Roma, l'assedio dei trattori: scatta la protesta il 6 marzo. Ecco le strade a rischio caos Leggi anche: Camion in fiamme sul raccordo di Casalecchio: tratto chiuso e traffico bloccato verso la A14