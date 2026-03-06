Trasparenze al primo risveglio

Una tipula è stata vista questa mattina su una finestra in giardino. La fotografia è stata scattata da Giuseppe De Blasi a Lecce. L'insetto si trovava sul vetro all'alba, quando il sole iniziava a riscaldare l'ambiente. La scena è stata immortalata e condivisa sui social. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo all'evento.

Una tipula avvistata di prima mattina su una finestra in giardino. Foto di Giuseppe De Blasi da Lecce. Comunemente dette “zanzare giganti”, in realtà sono innocue per gli umani, non pungendo, e, soprattutto. non sono zanzare. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

