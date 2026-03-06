Un tram di Milano si è deragliato a causa di un malore improvviso del conducente, che ha riferito di aver subito una botta all’alluce durante il caricamento di una carrozzina. Gli investigatori hanno sequestrato le scarpe del conducente per ulteriori analisi. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente, e il veicolo è stato fermato per accertamenti.

Secondo quanto riferito agli inquirenti, il tramviere avrebbe accusato un malore improvviso provocato da un trauma al piede mentre stava caricando una carrozzina sul mezzo. In particolare avrebbe riportato una botta all’alluce del piede sinistro, circostanza che sarebbe all’origine del malessere acc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tram deragliato a Milano, conducente: “Malore improvviso per botta ad alluce durante carico carrozzina”, sequestrate scarpe

La polizia sequestra le scarpe del conducente del tram deragliato a Milano: verifiche sulla botta al piedeGli investigatori hanno sequestrato le scarpe che Pietro Montemurro indossava durante il deragliamento del tram 9 lo scorso 27 febbraio.

L’alluce "nero” e lo smartphone: la pista (concreta) dell’errore umano che spiega il deragliamento del tram 9. Sequestrate le scarpe del conducenteMilano, 5 marzo 2026 – L’autista del tram deragliato venerdì scorso in viale Vittorio Veneto è ancora troppo “provato” per essere sentito dalla...

Contenuti utili per approfondire Tram deragliato.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano a forte velocità: due morti e 40 feriti. L'autista: 'Stavo male e non ho attivato lo scambio'; Tram deraglia a Milano e investe i passanti, due morti e 37 feriti. Il pm: Impatto devastante; Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: due morti e almeno 54 feriti. È arrivato velocissimo, poi lo schianto. Il conducente: Mi sono sentito male; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc.

Tram deragliato a Milano, si indaga sull'autista: oggi l'autopsia delle due vittimeLeggi su Sky TG24 l'articolo Tram deragliato a Milano, si indaga sull'autista: oggi l'autopsia delle due vittime ... tg24.sky.it

Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiamato un collega 15 minuti prima dello schiantoIl conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio avrebbe chiamato un collega per dirgli di essersi fatto male a un piede 15 minuti prima ... fanpage.it

Tram deragliato, la scoperta sull’autista che potrebbe cambiare tutto: cosa succede - facebook.com facebook

#Tram deragliato a #Milano, sempre più forte l'ipotesi dell'errore umano, il conducente forse usava il cellulare x.com