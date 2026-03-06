Tragedia nella notte a Costa Volpino | 53enne muore in un incidente stradale

Nella notte tra giovedì e venerdì a Costa Volpino, un uomo di 53 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. La vittima viaggiava da solo al momento dell’incidente.

Un uomo di 53 anni è deceduto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo a Costa Volpino in seguito a un incidente stradale. Pochissime e frammentarie al momento le informazioni a disposizione: l'incidente è avvenuto attorno alle 4 in via Partigiani, nella frazione di Ceratello. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Clusone, insieme ai mezzi di soccorso. Seguono aggiornamenti.