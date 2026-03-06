Tragedia ferroviaria in Italia linea interrotta | cos’è successo

Una serata normale si è trasformata in una tragedia lungo una linea ferroviaria del Nord Italia. Un incidente ha causato l’interruzione del servizio, coinvolgendo un treno e provocando il ferimento di diverse persone. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie. La linea ferroviaria rimane chiusa mentre si svolgono le operazioni di soccorso.

Una serata apparentemente normale si è trasformata in una tragedia lungo una linea ferroviaria del Nord Italia. Un grave incidente ha costretto a interrompere la circolazione dei treni e ha mobilitato soccorritori, forze dell’ordine e tecnici ferroviari nel giro di pochi minuti. La vicenda si è consumata nella tarda serata di giovedì 5 marzo, quando l’allarme è scattato nei pressi della stazione ferroviaria di Vigevano, in provincia di Pavia. Qui una donna è stata travolta da un convoglio in corsa, perdendo la vita sul colpo. L’identità della vittima non è stata ancora resa nota e al momento restano diversi punti da chiarire su ciò che è accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

