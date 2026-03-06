Traffico Roma del 06-03-2026 ore 20 | 30

Alle 20:30 del 6 marzo 2026, il traffico a Roma mostrava un calo di intensità sulla rete viaria. La situazione si presentava più fluida rispetto alle ore precedenti, con una diminuzione delle code e degli ingorghi nelle zone centrali e periferiche. La situazione del traffico veniva aggiornata in tempo reale, offrendo una panoramica sulla circolazione in città in quel momento specifico.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando di intensità al traffico sulla rete viaria cittadina ci sono però disagi sulla raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca code a partire dalla Nomentana fino allo svincolo per La Rustica altro incidente in carreggiata esterna attenzione code tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia-acilia sull'Ardeatina sempre possibili le code via di Grotta Perfetta a via della Fotografia in questo tratto lo ricordiamo si transita a senso unico alternato da lunedì prossimo attenzione la stessa Ardeatina resterà chiusa nel medesimo tratto ovverosia per via di Grotta...

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30
Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si...

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 08:30
Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro e in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico...

