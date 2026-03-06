Traffico Roma del 06-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 6 marzo 2026, il traffico a Roma mostrava segni di diminuzione di intensità sulla rete viaria. La situazione in città era meno congestionata rispetto alle ore precedenti, con alcune aree che presentavano un flusso più fluido rispetto al solito. La condizione del traffico è monitorata costantemente e le autorità segnalano un miglioramento nelle condizioni di circolazione.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati sta calando di intensità al traffico sulla rete viaria cittadina ci sono però disagi sulla raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca code a partire dalla Nomentana fino allo svincolo per La Rustica altro incidente in carreggiata esterna attenzione code tra il bivio con la Roma Fiumicino e l'uscita ostia-acilia sull'Ardeatina sempre possibili le code via di Grotta Perfetta a via della Fotografia in questo tratto lo ricordiamo si transita a senso unico alternato da lunedì prossimo attenzione la stessa Ardeatina resterà chiusa nel medesimo tratto ovverosia per via di Grotta...

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30

