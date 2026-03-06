Alle 18:30 di oggi, il traffico a Roma risultava molto intenso lungo tutto il percorso. Le principali arterie cittadine erano congestionate, con lunghe code in diverse zone. La situazione coinvolgeva sia le arterie principali sia le strade secondarie, creando rallentamenti significativi per gli automobilisti che si spostavano in città. La circolazione appariva complessivamente molto rallentata rispetto alle ore precedenti.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico intenso ho dato al ora sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo quelli tra le uscite ospedale Sant'Andrea Castel Giubileo sempre in carreggiata in te accordi attratti dalla Nomentana allo svincolo La Rustica è più a sud tra le uscite Anagnina e doppia causa sempre il traffico intenso e per lo stesso motivo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana in tangenziale permangono code tra Corso Francia & via della Moschea in direzione di San Giovanni nel frattempo la polizia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si...

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro e in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Il rumore del traffico aumenta il rischio di ipertensione; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni.

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sull'intero percorso della raccordo anulare in ... romadailynews.it

Golf cart sul Raccordo Anulare a Roma, la scena sorprende gli automobilisti: «Mai visto nulla del genere»Un golf cart in mezzo al traffico del Grande Raccordo Anulare ha sorpreso gli automobilisti a Roma. Il piccolo veicolo, solitamente utilizzato nei campi da golf o in aree private, ma ... leggo.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook