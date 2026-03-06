Traffico Roma del 06-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle 16:30 del 6 marzo 2026 presenta diverse criticità secondo i dati di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Sono segnalate congestioni in varie zone della città, con alcune strade particolarmente intasate. Le informazioni aggiornate indicano che alcune arterie principali stanno registrando rallentamenti e code di attraversamento. La situazione è monitorata costantemente dai servizi di informazione sulla mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sull'intero percorso della raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dalla Cassia fino alla Salaria proseguendo in interna code a tratti da Settebagni all'uscita a Tiburtina ancora in carreggiata interna da segnalare un incidente che provoca code tra le uscite Prenestina e Anagnina decisamente ne frega neanche la carreggiata esterna del raccordo interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal V con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2026 ore 16:30 Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si... Traffico Roma del 06-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro e in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico... PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del. Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Strade chiuse Roma 1 marzo 2026 per la Ostia Half Marathon: divieti e deviazioni; Aggiornamenti di infoviabilità. Traffico Roma del 06-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta sospeso il prezzo della ferrotramviaria termini-centocelle In ... romadailynews.it Traffico Lazio del 06-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti e code ... romadailynews.it Roma. Tentato omicidio di viale Ciamarra: alla base del delitto un traffico di droga. 6 custodie cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. Indagini coordinate dalle Procure presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni. #questuradiroma #essercisempre #poliziad - facebook.com facebook