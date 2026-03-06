Traffico Roma del 06-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma alle 16:30 del 6 marzo 2026 presenta diverse criticità secondo i dati di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Sono segnalate congestioni in varie zone della città, con alcune strade particolarmente intasate. Le informazioni aggiornate indicano che alcune arterie principali stanno registrando rallentamenti e code di attraversamento. La situazione è monitorata costantemente dai servizi di informazione sulla mobilità urbana.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sull'intero percorso della raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dalla Cassia fino alla Salaria proseguendo in interna code a tratti da Settebagni all'uscita a Tiburtina ancora in carreggiata interna da segnalare un incidente che provoca code tra le uscite Prenestina e Anagnina decisamente ne frega neanche la carreggiata esterna del raccordo interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal V con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

