Il servizio di infomobilità di Roma, gestito da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità, risulta ancora sospeso alle ore 14:30 del 6 marzo 2026. La situazione riguarda le informazioni sul traffico cittadino e la gestione della mobilità, che al momento non sono disponibili per gli utenti. La sospensione del servizio persiste da alcune ore senza indicazioni ufficiali sul ripristino.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta sospeso il prezzo della ferrotramviaria termini-centocelle In alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 ancora per oggi lavori sui binari di via Manin è la trama 14 è sostituito da bus tra Viale Togliatti a Porta Maggiore e la tram 5 fa servizio tra 100 celle Porta Maggiore tra Porta Maggiore e termini è attiva la linea bus 514 lavori in corso anche su Viale del Parco del Celio di sera navette bus sulle linee tram 38 per la 3 tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere per la 8 lungo l'intero itinerario domani invece sono in programma potatura ai Parioli tra Piazza Ungheria e Viale Rossini bus sostitutivi per il 3 tra Valle Giulia Porta Maggiore è per il 19 tra Portomaggiore e viale Giulio Cesare dettagli e aggiorna su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2026 ore 14:30

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si...

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso sulle principali vie consolari di accesso al centro e in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico...

A Day in the Dark Ages: Life in the Year 1000 (Sleep Story)

Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del.

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Sito Istituzionale | Ostia Half Marathon, le modifiche alla viabilità; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Il rumore del traffico aumenta il rischio di ipertensione.

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 06-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti e code ... romadailynews.it

Roma. Tentato omicidio di viale Ciamarra: alla base del delitto un traffico di droga. 6 custodie cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. Indagini coordinate dalle Procure presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni. #questuradiroma #essercisempre #poliziad - facebook.com facebook