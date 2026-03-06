Alle ore 11:30 del 6 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, segnala dettagli sul traffico nella capitale. Le rilevazioni indicano la situazione attuale delle strade, con informazioni aggiornate e precise sulla circolazione, per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Resta al momento sospeso il servizio lungo la ferrotranvia termini Centocelle In alternativa lo ricordiamo è possibile utilizzare la linea bus 105 ultima notte di lavori e chiusura per la galleria a casa dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tunnel che va da Piazza della Rovere a via di Porta Cavalleggeri sono previste deviazioni per 10 linee di bus temporaneamente sospese due fermate una via di Porta Cavalleggeri l'altra in via Gregorio VII domani pomeriggio a partire dalle 17:40 allo stadio Olimpico torna il 6 Nazioni di rugby con la sfida tra Italia Inghilterra su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-03-2026 ore 11:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree...

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Tutti gli aggiornamenti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Roma-Ostia, domenica di strade chiuse e bus deviati: la guida completa a orari e divieti; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Sito Istituzionale | Ostia Half Marathon, le modifiche alla viabilità; Il rumore del traffico aumenta il rischio di ipertensione.

Traffico Roma del 06-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma di queste ore sulle principali vie consolari di accesso al centro in particolare sulla Salaria Dov'è il traffico è intenso si ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 06-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati intenso traffico sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare Ci sono rallentamenti e code ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook