Traffico passeggeri all' aeroporto | febbraio 2026 è di nuovo un mese record

A febbraio 2026, l'aeroporto della Toscana ha registrato il record storico di passeggeri in un mese, con un totale di 543.000 transitanti. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, c’è stato un aumento del 7,3 per cento. I due scali aeroportuali di Firenze e Pisa hanno contribuito a questo risultato, confermando un trend positivo nel traffico aereo regionale.

Segni positivi per gli scali di Pisa e Firenze. In particolare il Galilei fa registrare un +8,6% rispetto il 2025 Toscana Aeroporti ha raggiunto il miglior risultato di sempre per il mese di febbraio, con 543mila passeggeri complessivamente transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, per un incremento del +7,3 sul 2025. Prosegue così il trend di crescita, fatto registrare anche a gennaio. Nel mese di febbraio il positivo andamento del segmento di traffico internazionale (+10,5%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-2,4%). Al 28 febbraio 2025, Il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato la soglia del milione di passeggeri con un incremento del +5,7% sul 2025.