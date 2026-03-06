Traffico Lazio del 06-03-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 6 marzo 2026, il servizio di informazione sulla mobilità di Roma segnala traffico intenso in diverse zone della città. La rete stradale presenta rallentamenti e congestioni, con alcune arterie principali che risultano particolarmente interessate. Le autorità di Roma servizi per la mobilità e luce verde forniscono aggiornamenti in tempo reale per chi si sposta nel centro e nelle aree periferiche.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sull'intero percorso della raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dalla Cassia fino alla Salaria proseguendo in interna code a tratti da Settebagni all'uscita a Tiburtina ancora in carreggiata interna da segnalare un incidente che provoca code tra le uscite Prenestina e Anagnina decisamente ne frega neanche la carreggiata esterna del raccordo interessata da rallentamenti con code a tratti a partire dal V con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto.