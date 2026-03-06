Traffico di droga tra Roma il litorale nord e Aprilia | confisca da 5 milioni di euro

Oggi, venerdì 6 marzo, i poliziotti della divisione anticrimine della questura di Roma hanno sequestrato circa 5 milioni di euro a un gruppo di persone coinvolte in un traffico di droga tra Roma, il litorale nord e Aprilia. L’operazione ha portato alla confisca di un patrimonio ritenuto collegato a questa attività illecita, colpendo i principali soggetti promotori dell’associazione criminale.

Una confisca su un patrimonio di circa 5 milioni di euro è stata eseguita nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, dai poliziotti della divisione anticrimine della questura di Roma nei confronti di capi e promotori di un'associazione criminale dedita al traffico di droga.Si tratta di un gruppo.