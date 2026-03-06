Trae Young esordisce con i Wizards | 19 minuti di classe ma lo Utah vince

Trae Young ha fatto il suo debutto con i Wizards, giocando 19 minuti e mostrando alcune azioni di qualità. Durante la partita, Young ha segnato il suo primo canestro con la nuova squadra, ma alla fine è stata la vittoria dello Utah. La partita si è conclusa con lo Utah che ha ottenuto il risultato finale, nonostante il debut di Young.

