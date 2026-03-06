Il Tottenham ha perso 1-3 contro il Crystal Palace, subendo la quinta sconfitta consecutiva in Premier League. La squadra di Tudor, ormai in una crisi evidente, si trova in una posizione di grande difficoltà in classifica. La partita si è svolta davanti agli occhi di Giuntoli, che ha assistito al crollo degli Spurs. La situazione continua a preoccupare i tifosi e gli addetti ai lavori.

Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Cagliari, Albarracin spiega: «I primi giorni sono stato molto seguito, non è stato così difficile come si potrebbe pensare» Paolo Berlusconi racconta così il fratello Silvio: «I giocatori che avrebbe voluto? Forse Maradona e Totti.... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tottenham, altro ko per i ragazzi di Tudor e incubo retrocessione ancora vivo. Il crollo dgli Spurs sotto gli occhi di… Giuntoli

Leggi anche: Tudor: gli Spurs affrontano seri problemi mentre il rischio retrocessione continua.

Tottenham, inizia l'era Tudor: "Sicuro: gli Spurs resteranno in Premier"Il periodo Tudor al Tottenham non comincia pensando a chi sarà la prossima moglie di Enrico VIII, come nel Cinquecento inglese.

Tutto quello che riguarda Tottenham altro ko per i ragazzi di....

Temi più discussi: Tudor e Savona, ansia retrocessione: Tottenham e Nottingham ancora ko. Arsenal +5 sul City; Incubo Tudor, Spurs da retrocessione, il Fulham vince 2-1; Premier League, l'Arsenal batte il Chelsea e torna ad allungare. Colpo United, Tudor e Lucca ko; Premier League. Parte male Tudor sulla panchina del Tottenham, sconfitto pesantemente in casa dall'Arsenal.

Il Fulham batte il Tottenham: altro ko per Tudor. Male il Nottingham, lo United ribalta il PalaceLONDRA (Regno Unito) - Il Tottenham di Igor Tudor cade 2-1 a Londra contro il Fulham e resta al quint'ultimo posto della classifica di Premier League, a +4 sulla zona retrocessione (29 punti contro i ... tuttosport.com

Tottenham, Vicario paga per tutti: la drastica scelta salva-panchina di Tudor è un assist a Inter e JuventusAlta tensione in casa Tottenham: Tudor si gioca il posto nel derby col Crystal Palace e decide di escludere Vicario. L'ex Empoli rischia anche la Nazionale. sport.virgilio.it

La zona retrocessione è sempre più vicina: il 2026 del Tottenham sembra un incubo x.com

Terza sconfitta su tre per il Tottenham con Igor Tudor, per cui la sfida di questa sera contro il Crystal Palace per molti media in terra inglese era già decisiva Momento assurdo per gli Spurs, che in casa sono stati sconfitti per 3-1 dopo 90' irreali: prima il vant - facebook.com facebook