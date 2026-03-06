Toscana | 4,6 milioni per 158 ricercatori stabili al posto

Il 6 marzo 2026, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha sbloccato una somma di 4,6 milioni di euro destinati agli atenei toscani per l'assunzione strutturale di 158 ricercatori. Questa decisione, firmata dalla ministra Anna Maria Bernini, trasforma risorse temporanee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in carriere stabili, evitando la dispersione delle competenze acquisite durante i progetti europei. La distribuzione dei fondi non è uniforme: l'Università degli Studi di Firenze riceverà la quota maggiore con 1,6 milioni per 56 nuovi posti, seguita da Pisa con oltre 1,4 milioni per 50 ricercatori.