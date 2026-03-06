Torta sbrisolona | il dolce friabile della tradizione dove trovarla come farla

La torta sbrisolona è un dolce tradizionale caratterizzato da una consistenza croccante e rustica, arricchito da mandorle. Originaria della regione mantovana, è molto apprezzata anche nel territorio veronese, dove viene preparata in molte pasticcerie artigianali. Questo dolce si distingue per la sua fragilità e i sapori intensi, rappresentando un elemento comune della pasticceria locale.

Croccante, rustica e ricca di mandorle. La torta sbrisolona è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione mantovana, ma da secoli è molto diffusa anche nel territorio veronese, dove viene preparata in numerose pasticcerie artigianali. Le sue origini risalgono al XVI secolo, quando nelle campagne tra Mantova e Verona si preparavano dolci semplici con farina di mais, burro e mandorle. La ricetta si affinò nel tempo anche nelle cucine nobiliari: alla corte dei Gonzaga, nel 1662, il cuoco Bartolomeo Stefani la descrisse nel trattato gastronomico L’Arte di ben cucinare. Il nome deriva dalla parola dialettale “sbrisola”, cioè briciola. La torta, infatti, ha una consistenza molto friabile e granulosa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Torta Esterházy: storia e tradizione del dolce imperiale austro-unghereseNelle vetrine delle pasticcerie tirolesi, tra la Sachertorte e lo strudel, troneggia un dolce che racconta secoli di storia imperiale: la torta...

Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di MontopoliEsiste una storia a Montopoli che intreccia tradizione, leggenda e una ricetta antica.

Una selezione di notizie su Torta sbrisolona.

Argomenti discussi: La storia della torta mimosa, il dolce dell'8 marzo di cui nessuno può sapere la ricetta originale.

Torta sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farlaPerfetta come dessert di fine pasto, viene gustata spezzata con le mani e accompagnata da un bicchiere di Recioto ... veronasera.it

Fino a domenica, la sbrisolona è il sogno dolce di Mantova- Mantova, città d'arte e di storia, ma anche di cibo e dolci, a partire da quello simbolo, la torta sbrisolona a cui è dedicato un fine settimana che entra ormai nel vivo: in ogni angolo del centro ... ansa.it