Torrevecchia | opposizione blocca il bilancio priorità in discussione

Nel cuore della provincia di Chieti, a Torrevecchia Teatina, la tensione politica si è accesa in consiglio comunale dove il gruppo Alternativa Popolare ha espresso un voto contrario all'approvazione del bilancio annuale. La decisione, presa venerdì 6 marzo 2026, nasce da una divergenza sostanziale su come allocare le risorse pubbliche disponibili per il territorio. Mentre l'amministrazione ha delineato le sue priorità di spesa, i rappresentanti dell'opposizione ritengono che tale impostazione non risponda alle necessità reali della comunità locale. Il dissenso non è totale: c'è un punto di convergenza sulla manutenzione urbana. Il gruppo minoritario ha riconosciuto come elemento positivo lo stanziamento specifico dedicato alla pulizia e all'ordine delle strade, una richiesta avanzata ripetutamente nel tempo.