Torneo esordienti Marche Alessandro Buglino campione

Nel torneo esordienti delle Marche, Alessandro Buglino si è aggiudicato il titolo, dimostrando le sue capacità nel settore maschile. Questa vittoria arriva dopo il successo della 15enne Ilary Ciobotaru nel campionato italiano, evidenziando una crescita significativa tra i giovani talenti della zona. Entrambi i risultati si sono svolti negli ultimi tempi e sono stati segnalati come eventi rilevanti nel panorama sportivo locale.

Dopo il titolo italiano conquistato dalla 15enne Ilary Ciobotaru, un nuovo talento pesarese sta sbocciando nel settore maschile. Al Torneo Esordienti di Fermo, evento di rilievo regionale dedicato alle giovani promesse del ring, uno dei protagonisti è stato Alessandro Buglino, atleta della Boxe Centrale Pesaro, che ha conquistato il titolo, confermando le ottime premesse mostrate fin dal suo debutto agonistico. Buglino, che compirà 15 ad aprile, ha gareggiato nella categoria Under 17 per pesi superiori agli 80 kg. Il suo percorso è stato netto e convincente: in semifinale ha superato il turno preliminare con una prestazione solida, guadagnandosi l’accesso alla finalissima del giorno dopo che ha dominato, aggiudicandosi il titolo di campione del Torneo Esordienti Marche 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torneo esordienti Marche, Alessandro Buglino campione Boxe Iaia: tre giovani atleti al Torneo regionale esordienti Under 19BRINDISI - La Boxe Iaia Brindisi è pronta a salire sul ring per un appuntamento dedicato agli esordienti del comparto giovanile. Alessandro, un super campione. Tre titoli italiani in due giorniAlessandro Dressadore è ormai il campione che non si ferma mai, sempre alla ricerca di superare i propri successi, ma in realtà c’è molto di più...