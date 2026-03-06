Oggi a Milano si svolge la dodicesima edizione di “The Art of Fighting” all’Allianz Cloud, dove alcuni dei migliori pugili italiani si sfideranno in incontri equilibrati e con pronostici aperti. La serata prevede diverse sfide tra atleti provenienti da tutto il paese, con match che promettono di mantenere alta l’attenzione del pubblico presente. La competizione, organizzata per questa occasione, vede protagonisti i migliori nel panorama nazionale.

La nobile arte torna oggi a Milano: l’Allianz Cloud ospiterà in serata la dodicesima edizione dell’evento " The Art of Fighting ", con tante sfide equilibrate e dal pronostico incerto, che vedranno sul ring alcuni dei migliori pugili italiani del momento. L’entusiasmo del pubblico è stato immediato: parterre, curva est e ovest, tribuna nord e sud sono andati sold out in pochi giorni. " Paparo è stato uno dei primi pugili a credere nel progetto, è con noi da quattro anni e il 7 marzo si gioca una fetta d’Europa – spiega Edoardo Germani, founder di TAF -. Siamo felici di averlo accompagnato verso un traguardo così importante. Il 2026 sarà un anno fondamentale per molti atleti della nostra scuderia: seguiteci, perché stiamo lavorando per alzare l’asticella, sul ring e fuori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torna ’The Art of Fighting’. Paparo scalda i guantoni

